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Выяснились причины заявления военкома о том, что «запасников» из Карелии не отправят на Украину

Новости. Общество
12:58, 07 Августа 2022
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

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Жителям Карелии начали приходить уведомления о необходимости явиться на военные сборы, и некоторые решили, что их якобы могут отправить в Белгородскую область.

Записи на эту тему появились 6 августа в группе «Подслушано в Сегеже» Вконтакте.

По утверждению одного из подписчиков, его хотят отправить на военные сборы в Лугу, и там он якобы будет чинить военную технику. Еще две подписчицы утверждают, что их мужей тоже отправили в Лугу, но это только перевалочный пункт, после которого они якобы поедут в Белгородскую область. 

На следующий день после появления этих записей Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия сообщил, что выявил в соцсетях информацию о том, что жителей Сегежи якобы забирают на военные сборы с последующей отправкой на территорию Украины.

ЦУР опубликовал комментарий военного комиссара Карелии Андрея Артемьева. 

«На Украину их не отправляем, в „горячие точки“ не отправляем. Они занимаются плановым обучением и обслуживанием техники на территории Российской Федерации. Прошу никого не волноваться и другую информацию воспринимать как фейки», — заявил военком.

 

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