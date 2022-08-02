Выяснились причины заявления военкома о том, что «запасников» из Карелии не отправят на Украину

Жителям Карелии начали приходить уведомления о необходимости явиться на военные сборы, и некоторые решили, что их якобы могут отправить в Белгородскую область.

Записи на эту тему появились 6 августа в группе «Подслушано в Сегеже» Вконтакте.

По утверждению одного из подписчиков, его хотят отправить на военные сборы в Лугу, и там он якобы будет чинить военную технику. Еще две подписчицы утверждают, что их мужей тоже отправили в Лугу, но это только перевалочный пункт, после которого они якобы поедут в Белгородскую область.

На следующий день после появления этих записей Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия сообщил, что выявил в соцсетях информацию о том, что жителей Сегежи якобы забирают на военные сборы с последующей отправкой на территорию Украины.

ЦУР опубликовал комментарий военного комиссара Карелии Андрея Артемьева.

«На Украину их не отправляем, в „горячие точки“ не отправляем. Они занимаются плановым обучением и обслуживанием техники на территории Российской Федерации. Прошу никого не волноваться и другую информацию воспринимать как фейки», — заявил военком.