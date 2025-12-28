РЕКЛАМА
Выявлены нарушения при выплатах учителям Лоухской школы
Сегодня 15:28 Общество
Прокуратура Карелии по результатам проверки подтвердила факт нарушений при выплате стимулирующих надбавок учителям Лоухской средней общеобразовательной школы.

фото: © Столица на Онего

Поводом для проверки стала ситуация с отменой оплаты за дополнительную работу педагогам, такую как проверка тетрадей, руководство школьным музеем и спортивным клубом.

Как установила прокуратура, педагоги выполняли эту дополнительную работу с 1 сентября 2025 года, однако её оплата в нарушение Трудового кодекса РФ и внутреннего положения школы до сих пор не была произведена.

Прокуратура Лоухского района внесла представление руководителю образовательного учреждения об устранении выявленных нарушений закона.

