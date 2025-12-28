Выявлены нарушения при выплатах учителям Лоухской школы

Прокуратура Карелии по результатам проверки подтвердила факт нарушений при выплате стимулирующих надбавок учителям Лоухской средней общеобразовательной школы.
Поводом для проверки стала ситуация с отменой оплаты за дополнительную работу педагогам, такую как проверка тетрадей, руководство школьным музеем и спортивным клубом.
Как установила прокуратура, педагоги выполняли эту дополнительную работу с 1 сентября 2025 года, однако её оплата в нарушение Трудового кодекса РФ и внутреннего положения школы до сих пор не была произведена.
Прокуратура Лоухского района внесла представление руководителю образовательного учреждения об устранении выявленных нарушений закона.