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"Выкорчеванное" Дерево Дружбы – это не разбитая чашка, которую можно склеить"

Новости. Общество
15:39, 10 Сентября 2020
фото: ©Николай Смирнов/Столица на Онего
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В Петрозаводске откроют стелу воинской славы на Аллее городов-побратимов, а Дерево Дружбы установят в Парке Победы.

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукциона на выполнение работ по установке на набережной Онежского озера памятного знака "Дерево Дружбы", который был демонтирован минувшей весной с Аллеи городов-побратимов, несмотря на протесты архитектурной общественности и многих горожан. Напомним, городские власти решили "выкорчевать" Дерево Дружбы с главной площади карельской столицы, чтобы на его месте возвести типовую стелу, положенную Петрозаводску как городу воинской славы. А чтобы успокоить возмущенных общественников, глава городского округа Ирина Мирошник пообещала им отреставрировать снесенный памятник побратимским связям и найти ему новую площадку на набережной Онежского озера. Госпожа Мирошник даже увидела в этом некий смысл, поскольку на городской набережной установлены скульптуры, подаренные Петрозаводску его зарубежными побратимами.

С этой точки зрения, объявленный аукцион выглядит как выполнение мэром своих обещаний: Дереву Дружбы отыскали уголок в Парке Победы в районе улицы Пушкинской, и на монтаж памятного знака с благоустройством прилегающей территории городские власти готовы выделить 14,5 миллиона рублей, сэкономленные на подготовке к празднованию 100-летия создания Республики Карелия. Однако "выкорчеванное" Дерево Дружбы – это не разбитая чашка, которую можно склеить, считает журналист Валерий Поташов, это – часть городской истории, которую нынешняя администрация Петрозаводска решила переписать по своему усмотрению.

Читайте полностью в рубрике "Личное мнение".

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