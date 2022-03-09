Вылет рейса «Петрозаводск-Сочи» задержали на несколько часов

Пассажиры вынуждены были провести несколько часов в аэропорту столицы Карелии из-за длительной заправки.

Как сообщили читатели «Столицы на Онего», в аэропорту Петрозаводска рейс «Петрозаводск-Сочи» задерживают уже более четырех часов. Они назвали причиной задержки изменение маршрута полета в связи со спецоперацией на Украине (маршрут увеличился) и отсутствие дополнительного топлива в аэропорту.

«Куда-то ездили за топливом. Сейчас идет заправка. Время полета также увеличится», — сообщили читатели.

В аэропорту Петрозаводск «Столице на Онего» подтвердили информацию о задержке рейса. Самолет авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в Сочи в 17.30.

«Самолет уже готовится к вылету. Причина задержки — длительная заправка», — отметили в аэропорту, не комментируя, с чем это связано.

Ранее сообщалось, аэропорт «Петрозаводск» получил сертификат по авиационной безопасности сроком на три года.