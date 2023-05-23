Вылетевшая на «красный» легковушка протаранила кроссовер в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской попала на камеру видеонаблюдения.
Жесткая авария произошла в центре Петрозаводска вчера, 4 июня, в 20.32.
На пересечении улиц Гоголя и Красноармейская столкнулись легковушка и кроссовер. Произошедшее попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Судя по видео, автомобили столкнулись в тот момент, когда для одного из участников аварии горел запрещающий сигнал светофора. Несмотря на это, водитель легкового автомобиля выехал на перекресток по улице Гоголя в сторону Древлянки, где и врезался в бок кроссоверу, двигавшемуся по Красноармейской улице.
После аварии водители и пассажиры самостоятельно вышли из автомобилей. Машины получили механические повреждения.
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