Вымогателей, устроивших перестрелку в столице Карелии, взяли под стражу

Молодые люди, устроившие перестрелку на парковке в Петрозаводске, пытались сбежать из Карелии, но были задержаны, сообщили в МВД Карелии.

В Карелии расследуется уголовное дело о вымогательстве.

В минувшее воскресенье, 24 января, в полицию Петрозаводска поступило сообщение об инциденте, произошедшем на автостоянке в микрорайоне Кукковка. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Потерпевшими оказались 39-летний петрозаводчанин и его 65-летний отец, у обоих имелись телесные повреждения. Мужчина пенсионного возраста был госпитализирован.

Полицейские выяснили, что вечером на стоянку приехал дальний родственник потерпевших с группой знакомых и требовал вернуть ему деньги. Как позже сообщат полицейским задержанные, зачинщик хотел получить 3,5 миллиона рублей. В целях устрашения злоумышленники применили огнестрельное оружие, а после этого спешно покинули место происшествия. Они сменили транспортное средство и попытались выехать за пределы Карелии, но в результате слаженных действий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Олонецком районе.

В настоящее время по факту вымогательства возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". В отношении подозреваемых в возрасте от 21 до 30 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Напомним, 24 января в 16.40 на парковке на Карельском проспекте представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Двое из участников перестрелки использовали пистолеты. Сотрудник парковки защищался лопатой. Впоследствии двум из семи участников конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован.