Вынесен приговор экс-главе Лахденпохьи Рамизу Казымову по делу о «мертвых душах»

Бывший глава города признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
По данным прокуратуры, которая не называет имя Казымова хотя речь идет о нем, он осужден по ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Принимая во внимание совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил Казымова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Преступление, вина в котором доказана судом, произошло в 2018 году. Подсудимый, занимая должность главы органа местного самоуправления, внес в официальные документы сведения о расселении из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы двух уже умерших граждан. В последующем он организовал приобретение для указанных лиц двух благоустроенных квартир, присвоил им статус служебных и предоставил для проживания работникам администрации.
Своими действиями подсудимый нарушил права и законные интересы граждан, подорвал авторитет возглавляемого им органа местного самоуправления.
Ранее в Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой.