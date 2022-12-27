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Вынесен приговор главе сельской администрации в Карелии по уголовному делу о пожарной безопасности

Новости. Криминал
14:05, 28 Декабря 2022
фото: © МЧС России

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Суд Беломорского района Карелии вынес приговор главе администрации сельского поселения за неисполнение судебного решения об устранении нарушений правил противопожарной безопасности.

Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Уголовное дело против чиновницы было возбуждено по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда).

Глава администрации Сосновецкого сельского поселения не исполнила вынесенное ранее решение Беломорского районного суда о мерах противопожарной безопасности. Она должна была обеспечить участки жилой застройки источниками противопожарного водоснабжения, создать противопожарные минерализованные полосы, принять меры для предупреждения распространения огня при природных пожарах.

По мнению суда, обвиняемая имела реальные возможности принять все необходимые меры, но этого не сделала.

Согласно приговору, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

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