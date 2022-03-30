Вынесен приговор коммерсантам, обманувшим мэрию при ремонте дорог Петрозаводска

Петрозаводский городской суд вынес приговор руководителям подрядных организаций, ремонтировавших городские дороги — работу сделали плохо, а деньги присвоили.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В 2016 году администрация Петрозаводска заключила с коммерческой организацией контракт на ремонт дорог. Директор компании нанял субподрядчика — аффилированную фирму, которая фактически находилась в его подчинении.

«Руководители двух фирм с целью личного обогащения договорились между собой совершить хищение денежных средств городского бюджета. Они вовлекли в свою преступную деятельность начальника лаборатории, которая в ходе приемки выполненных работ подменила образцы асфальтобетонного покрытия, тем самым предоставила заведомо ложные сведения о качестве выполненных работ», — говорится в сообщении Следкома.

Путем подмены контрольных образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия обвиняемые ввели в заблуждение сотрудников городской администрации, в результате чего беспрепятственно сдали некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получили за них оплату.

Суд оценил нанесенный муниципальному бюджету ущерб в сумму более 5 млн рублей. Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых.



Суд вынес обвинительный приговор всем участникам преступной группы. Руководителю предприятия-подрядчика назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тыс. рублей, руководителю фирмы субподрядчика — 3 года колонии условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тыс. рублей, начальнику лаборатории — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.