Вынесен приговор петрозаводчанину, который случайно убил человека одним ударом

Агрессор признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе предварительного следствия фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Петрозаводске вынесли приговор 22-летнему местному жителю. Следствием и судом установлено, что в середине июля 2025 года в ночное время молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения рядом с магазином по улице Антикайнена в городе Петрозаводске, вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему 28-летним мужчиной. В ходе ссоры фигурант нанес один удар кулаком в область головы потерпевшего. В результате чего последний потерял равновесие и упал на землю. Мужчина получил травму головы, его доставили в больницу, где он умер.

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

В Карелии названы Человек и лауреаты 2025 года

Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году

В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.