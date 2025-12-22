Вынесен приговор петрозаводчанину, который случайно убил человека одним ударом

Житель Петрозаводска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
В Петрозаводске вынесли приговор 22-летнему местному жителю. Следствием и судом установлено, что в середине июля 2025 года в ночное время молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения рядом с магазином по улице Антикайнена в городе Петрозаводске, вступил в словесный конфликт с ранее незнакомым ему 28-летним мужчиной. В ходе ссоры фигурант нанес один удар кулаком в область головы потерпевшего. В результате чего последний потерял равновесие и упал на землю. Мужчина получил травму головы, его доставили в больницу, где он умер.
Агрессор признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе предварительного следствия фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее суд в Карелии вынес приговор по делу об убийстве группой лиц пятнадцатилетней давности.