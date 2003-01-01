Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

Жителя Сегежи признали виновным в массовом отравлении людей.
Обвинительный приговор сегодня, 24 сентября, вынес Сегежский суд. Напомним, местного жителя обвиняли по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей» (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Судом установлено, что в период с марта 2023 года по май 2024 года подсудимый организовал на территории Сегежи деятельность по приготовлению пищи, ее хранению и реализации населению. Он арендовал торговый ларек возле дома № 37 по улице Спиридонова в городе Сегеже, оборудовал его необходимыми электрическими приборами для приготовления готовой продукции — «шавермы».
— Вместе с тем Набиев не соблюдал требования санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло по неосторожности массовое острое инфекционное заболевание у 57 граждан и отравление 35 лиц, — рассказали в Прокуратуре Карелии.
Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам ограничения свободы и удовлетворил гражданские иски потерпевших в общей сумме 150 тыс. рублей. Как уточнили «Столице на Онего» в Следкоме Карелии, ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным, - рассказали в ведомстве.
Напомним, о массовом отравлении шавермой десятков жителей Сегежи стало известно в начале сентября прошлого года. Причем каждый день пострадавших становилось все больше. В конечном счете Минздрав сообщил о 115 пострадавших. В итоговых данных прокуратуры другая цифра: острое инфекционное заболевание было выявлено у 57 граждан, а просто отравление у 35 лиц. Как выяснилось, в ларьке не было горячей воды, обработка продукции, инвентаря и рук осуществлялась в одной раковине, приемка пищевой продукции производилась в отсутствии маркировки. Жители не раз жаловались на антисанитарию в заведении и странный вкус мяса, которое имело явные признаки несвежести.
Прокуратура района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда, а также факты несоблюдения экологических требований при эксплуатации нестационарного объекта. В связи с этим в отношении предпринимателя возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновному назначены наказания в виде предупреждения и штрафов в общей сумме 27 тысяч рублей.