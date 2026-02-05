Предприниматель из Санкт-Петербурга осужден в Карелии по делу о грантах в сельском хозяйстве

Максим Сорокин отправится в колонию по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Петрозаводский суд огласил приговор в отношении 42-летнего предпринимателя Максима Сорокина. Он обвинялся в совершении шести преступлений — мошенничестве и легализации денежных средств.

Судом установлено, что в период с 2020 года по 2022 год обвиняемый совместно с соучастниками убеждал граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и принять участие в конкурсах регионального министерства сельского и рыбного хозяйства на предоставление из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия грантов и субсидий для поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

— В результате бюджетной системе был причинен ущерб в размере свыше 130 млн рублей. Часть денежных средств — более 110 млн рублей Сорокин и его сообщники легализовали путем совершения финансовых операций и других сделок, — уточнили в прокуратуре Карелии.

Подсудимым на стадии предварительного расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал Сорокина виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. Подчудимый взят под стражу в зале суда.

Приговором суда в доход государства конфискованы три транспортных средства, а также денежные средства осужденного на сумму более 19 млн рублей, а в счёт обеспечения исполнения приговора сохранен арест на дорогостоящее имущество Сорокина.

Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, предприниматель родом из Санкт-Петербурга. Там же зарегистрировано его ИП. Согласно общедоступным данным, он осуществлял несколько видов деятельности — от парикмахерских услуг, до выращивания зерновых, масляничных, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных культур, овощей, грибов, трюфелей, орехов, плодовых деревьев и кустарников. Спектр очень обширный. Он действовал не в одиночку. У него было двое сообщников. Вместе они придумали и осуществили преступную схему. Они создали не менее 9 номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств. Помощь в этом им оказали жители Карелии и нескольких регионов России — их знакомые, которых в суть дела они не посвящали. Деньги они получали на ведение сельскохозяйственной деятельности в Карелии. Деньги они обналичивали под видом закупки саженцев ягод, зерна, техники. Реально никакая сельскохозяйственная деятельность не осуществлялась.