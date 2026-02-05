Предприниматель из Санкт-Петербурга осужден в Карелии по делу о грантах в сельском хозяйстве

Максим Сорокин отправится в колонию по делу о мошенничестве и отмывании денег.
Петрозаводский суд огласил приговор в отношении 42-летнего предпринимателя Максима Сорокина. Он обвинялся в совершении шести преступлений — мошенничестве и легализации денежных средств.
Судом установлено, что в период с 2020 года по 2022 год обвиняемый совместно с соучастниками убеждал граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и принять участие в конкурсах регионального министерства сельского и рыбного хозяйства на предоставление из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия грантов и субсидий для поддержки фермеров и развития сельской кооперации.
— В результате бюджетной системе был причинен ущерб в размере свыше 130 млн рублей. Часть денежных средств — более 110 млн рублей Сорокин и его сообщники легализовали путем совершения финансовых операций и других сделок, — уточнили в прокуратуре Карелии.
Подсудимым на стадии предварительного расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Суд признал Сорокина виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. Подчудимый взят под стражу в зале суда.
Приговором суда в доход государства конфискованы три транспортных средства, а также денежные средства осужденного на сумму более 19 млн рублей, а в счёт обеспечения исполнения приговора сохранен арест на дорогостоящее имущество Сорокина.
Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, предприниматель родом из Санкт-Петербурга. Там же зарегистрировано его ИП. Согласно общедоступным данным, он осуществлял несколько видов деятельности — от парикмахерских услуг, до выращивания зерновых, масляничных, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных культур, овощей, грибов, трюфелей, орехов, плодовых деревьев и кустарников. Спектр очень обширный. Он действовал не в одиночку. У него было двое сообщников. Вместе они придумали и осуществили преступную схему. Они создали не менее 9 номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств. Помощь в этом им оказали жители Карелии и нескольких регионов России — их знакомые, которых в суть дела они не посвящали. Деньги они получали на ведение сельскохозяйственной деятельности в Карелии. Деньги они обналичивали под видом закупки саженцев ягод, зерна, техники. Реально никакая сельскохозяйственная деятельность не осуществлялась.
Часть похищенных средств, более 10 млн рублей, ушла на взятки вышестоящим лицам для продолжения противоправной деятельности, в том числе бывшему главе Министерства рыбного и сельского хозяйства Карелии, осужденному за это коррупционное преступление, — Владимиру Лабинову. Добавим, что экс-министр был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 106 миллионов 487 тысяч рублей, сообщили на сайте судебной инстанции. Владимир Лабинов пытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил его в силе.