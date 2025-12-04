Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

Питкярантский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в серии краж денег с банковского счета его знакомого.
Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.
Суд установил, что мужчина в гостях у потерпевшего трижды тайно переводил деньги с его счета. Он брал смартфон хозяина квартиры, чтобы войти в его банковское приложение. В октябре 2023, январе 2024 и апреле 2025 года он переводил средства на свою банковскую карту и на карту своей супруги. Всего было похищено 131 710 рублей.
При назначении наказания суд учел, что подсудимый полностью возместил ущерб и моральный вред и принес извинения потерпевшему. Также во внимание были приняты наличие у него малолетних детей и отсутствие судимостей.
По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Однако, с учетом всех смягчающих обстоятельств, этот срок признали условным. Осужденному назначен испытательный срок на 1 год и 6 месяцев.
