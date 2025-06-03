Вынесен приговор жительнице Карелии, которая нанесла знакомому 68 ножевых ударов

На севере Карелии ссора закончилась трагедией.

В Сегежском районе Карелии суд вынес приговор 37-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Преступление было совершено в августе 2024 года в поселке Майгуба. Женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужчиной и нанесла ему 68 ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск прокурора и обязал осужденную выплатить 1 миллион рублей ребенку погибшего в качестве компенсации морального вреда.