Вынесен приговор злоумышленникам, вырубившим лес в Петрозаводске

Черные лесорубы незаконно пустили под топор несколько сотен деревьев в Петрозаводском городском округе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Природоохранная прокуратура в Карелии поддержала гособвинение в отношении двух петрозаводчан и одного жителя Пудожа. Мужчин признали виновными в незаконной рубке.

Как было установлено, подсудимые осенью 2018 года вступили в сговор и незаконно, без документов вырубили лес возле петрозаводского района ТИЗ «Усадьба», в границах Петрозаводского округа.

Общий объем незаконной рубки составил 138,6 кубических метров (617 деревьев), а ущерб — более 2 миллионов рублей.

Суд назначил каждому из обвиняемых 3 года лишения свободы, однако заменил это наказание на тот же срок принудительных работ.

Кроме того, в течение 3 лет виновные не смогут заготавливать и продавать древесину, а также выплатят штраф в 300 тысяч рублей.

Помимо этого, по заявлению Минприроды с виновных будет взыскана сумма ущерба.