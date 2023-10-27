Вынесли приговор жителю Сегежи, который зарезал приятеля кухонным ножом

За убийство знакомого осудили 49-летнего мужчину.

Житель Сегежи был осужден за убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии 27 октября.

Как отметили в источнике, собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 49-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве.

В декабре 2022 года подсудимый находился в квартире жилого дома в Сегеже, где совместно с компанией мужчин выпивал спиртное. Между двумя из них вскоре возник конфликт, в результате которого потерпевший оскорбил злоумышленника.

Разозлившись на поведение приятеля, кухонным ножом мужчина нанес один удар в область груди обидчика, от которого последний скончался на месте.

Согласно заключению судмедэкспертизы причиной смерти потерпевшего стала проникающая колото-резаная рана груди.

На период следствия подсудимый содержался под стражей. Приговором суда ему назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.