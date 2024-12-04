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Вынуждены платить за такси: единственный автобус для школьников и взрослых сломался в Суоярви

Новости. Общество
11:00, 06 Декабря 2024
фото: © Максим Берштейн

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Горожане возмущены, что местная администрация не позаботилась об организации пассажирских перевозок заранее.

Жители Суоярви возмущены тем, что населенный пункт лишился единственного автобуса и теперь людям приходится тратить большие деньги на такси. К такому они явно не были готовы. Информацию сообщило издание «МК Карелии».

Как сообщает издание, в Суоярви раньше было два автобуса. Во вторник, 3 декабря, сломался тот, который еще возил людей. А второй автобус никто давно не видел. Куда он пропал — непонятно. Местная администрация опубликовала объявление в среду утром, что транспорт на техобслуживании. В среднем такси по городу стоит 200 рублей и местным жителями накладно отвозить на нем сначала детей в садик, а потом еще платить за дорогу до работы. Запасной автобус, по информации администрации района, не запустили в работу, так как ждут разрешительные документы для пассажирских перевозок. 

Ранее сообщали, что в 2020 году республика закупила 28 новых автобусов специально для районов, потратив на это 90 миллионов бюджетных рублей. Среди них были 15 ПАЗов «Вектор NEXT» и 13 автобусов малого класса марки ГАЗ с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Два «пазика» передали Суоярвскому району. Не имея собственного профильного предприятия, власти сдали полученный транспорт в аренду местному предпринимателю, ведущему бизнес в различных сферах и хорошо известному в районе. Все это время он исправно возил людей. Однако позже хотел отказаться от перевозок.

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