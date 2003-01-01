Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

В Детской республиканской больнице скончалась 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоквартирного дома на Кукковке.

Сегодня ночью, 4 января, в Детской республиканской больнице им. Н. И. Григовича умерла 13-летняя девочка, выпавшая из окна девятого этажа на улице Торнева в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— У погибших детей свой путь. Как вы пришли в этот мир и каким путём покинете нас, никому не ведомо. Царствие небесное тебе, — написал министр.

Напомним, вчера, 3 января, в 20:25 из окна многоквартирного дома на Кукковке выпала девочка-подросток и осталась лежать на козырьке подъезда.

На место трагедии экстренно выехали сотрудники региональной Поисково-спасательной службы. По прибытии специалисты установили, что отец пострадавшей самостоятельно снял её с козырька и перенёс в подъезд.

Группа, дождавшись медиков, перенесла ребёнка в карету скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.