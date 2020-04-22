Из больницы выписана девочка, которую сбил гонщик в центре Петрозаводска

Врачи поставили на ноги 16-летнюю девочку, которая получила тяжелые травмы в аварии на проспекте Ленина.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача БСМП Наталья Алонцева, ребенок уже покинул больницу.

"Девочка выписана. С ней все хорошо", - рассказала главврач.

Напомним, авария произошла вечером 10 марта на проспекте Ленина в 21.55 – автомобили Kia Rio и Mercedes устроили "гонки" и столкнулись. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

Девочка получила множественные серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы. В больнице она была в тяжелом состоянии. За ее жизнь врачи боролись в реанимации.