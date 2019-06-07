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Новости. Политика
15:03, 07 Июня 2019

"Выплата 26 млн. рублей премии гендиректору "Кареллеспрома" - решение несправедливое и аморальное"

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры и к главе республики Артуру Парфенчикову по поводу решения о выплате гендиректору холдинга "Кареллеспром" вознаграждения в размере 26 млн. рублей.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку решению собрания акционеров государственного холдинга "Кареллеспром" о выплате гендиректору предприятия Павлу Дегтяреву вознаграждения в размере 26 млн. рублей по итогам 2018 года.

Кроме этого, депутат написал письмо главе республики Артуру Парфенчикову с требованием "вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения".

"Не оспаривая, в данном случае, законность принятого Собранием акционеров решения (правовую оценку дадут органы прокуратуры, куда я также обратился), тем не менее, считаю его несправедливым и аморальным по отношению к жителям Республики Карелия, - написал Евгений Ульянов.- Лес – главное богатство и главное национальное достояние нашей республики, доходы от его использования не должны десятками миллионов рублей оседать в карманах отдельных руководителей отрасли и чиновников, пусть даже их работу кто-то посчитает эффективной. Особенно дико это решение выглядит сейчас, в условиях, когда у республики нет денег на поддержку районов, сокращаются расходы на социальную сферу, из-за пресловутой оптимизации на селе закрываются школы, детские сады, клубы, возникают острейшие проблемы с оказанием медицинской помощи.

Посмотрите, как тяжело живут сегодня люди в лесных поселках, где нет работы и нет никаких перспектив! Расскажите им про выплату гендиректору государственного предприятия премии в 26 миллионов рублей!   

Поскольку контрольный пакет акций предприятия (50, 38%) находится в руках у правительства Карелии, обращаюсь к Вам с требованием вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения. В том числе, со стороны правительства инициировать внеочередное Собрание акционеров, на котором вопрос о премиях и дивидендах будет пересмотрен. А также содействовать пересмотру условий контракта с гендиректором ЛПХ "Кареллеспром" в части предусмотренной выплаты премий. Думаю, этим деньгам есть лучшее применение, в том числе, и в лесной отрасли».     

Напомним, что из средств массовой информации стало известно, что собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" 30 мая 2019 года приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждения по итогам работы холдинга в 2018 году. Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Владимировичу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли «Кареллеспрома», которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн. рублей.

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