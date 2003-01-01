Выплата при усыновлении ребёнка старше восьми лет с 1 февраля превысит 217 тысяч рублей

С 1 февраля 2026 года проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций.
С 1 февраля 2026 года в России увеличивается единовременная выплата при усыновлении ребёнка старше восьми лет, ребёнка с инвалидностью или нескольких детей, являющихся братьями и сёстрами.
Её размер после индексации на 5,6% составит 217 384,58 рубля. Эта мера входит в общий перечень более чем 40 социальных пособий, которые будут проиндексированы в феврале. Среди них единовременное пособие при рождении ребёнка (28 450,45 рубля) и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей (10 669,64 рубля).
Индексация также коснётся материнского капитала и выплат ветеранам, героям труда и гражданам с инвалидностью, напоминает ТАСС.
Ранее мы рассказывали, что Соцфонд автоматически увеличит размер социальных выплат и пособий.