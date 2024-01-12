Выплаты донорам возобновились в Карелии

Станция переливания крови приглашает не получивших денежную компенсацию.
На Станции переливания крови в Петрозаводске напомнили о том, что с 1 января денежная компенсация — взамен бесплатного питания безвозмездным донорам — составляет одну тысячу три рубля 15 копеек.
Выплаты возобновились, напомнили в организации.
Безвозмездные доноры, сдавшие кровь с 27 ноября и позже и не получившие денежную компенсацию, могут обратиться в кассу Службы крови по адресу в Петрозаводске: улица Пирогова, 4а.
Станция переливания крови работает ежедневно с 8.00 до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание