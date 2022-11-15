Выплаты медработникам, переехавшим в малые города и поселки Карелии, могут достигать 2 млн рублей

Правительство Карелии установило размеры единовременных выплат врачам, фельдшерам и медсестрам, переезжающим работать в небольшие города и сельские населенные пункты.

Суммы выплат на 2023 год указаны в постановлении правительства.

Врачам, поступившим на работу в сельских населенных пунктах, выплатят по 2 млн рублей, а если они переехали в города с населением до 50 тыс. человек, то по 1 млн рублей.

Размеры выплат фельдшерам, медсестрам и другому среднему медицинскому персоналу составят 1 млн рублей в сельских населенных пунктах и 500 тыс. рублей — в малых городах.