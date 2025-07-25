Выплаты на детей в августе перечислят досрочно

В Отделении Соцфонда по Карелии назвали даты выплат пенсий за август и пособий на детей за июль.

1 августа Отделение Соцфонда по Карелии выплатит семьям с детьми детские пособия. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

— Досрочная выплата связана с тем, что обычная дата зачисления — третье число следующего месяца — выпадает на выходной день. Если пособие было назначено впервые, то Отделение СФР по Республике Карелия перечислит средства в течение 5 рабочих дней после назначения. Далее выплата будет осуществляться в соответствии с графиком, — пояснили в ведомстве.



Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июль 2025 года будет перечислена 5 августа, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей — 8 августа.

Пенсии и социальные выплаты за август Отделение СФР по Республике Карелия перечислит гражданам, получающим пенсию через банки, по стандартному графику 9, 12 и 22 числа. Те жители Карелии, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат их в соответствии с графиком. Уточнить информацию о доставке пенсий можно в почтовых отделениях.

Напомним, пенсии и социальные выплаты перечисляются за текущий месяц.

График выплаты пенсий и пособий ежемесячно размещается на сайте С. Р. Получить консультацию можно в едином контакт-центре — 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.