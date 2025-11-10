Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

РЕКЛАМА
Поделиться

Максимальный размер дневного пособия увеличится более чем на тысячу рублей и продолжит рост в последующие 3 года.

фото: © Столица на Онего

С 2026 года в России начнется поэтапное повышение максимальных выплат по больничным листам. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, за три года сумма ежедневного пособия вырастет почти на три тысячи рублей — с текущих 5674 до 8489 рублей в 2028 году.

Повышение связано с плановым ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это означает, что работники с высокой официальной зарплатой, уходя на больничный, смогут получать существенно больше.

Планируемые изменения максимального размера дневного пособия:

— 2026 год: 6827,4 рубля (рост на 1153 рубля).
— 2027 год: 7860,27 рубля.
— 2028 год: 8489,04 рубля.

В Социальном фонде России также напоминают, что с 2021 года процесс оформления больничных стал полностью электронным и проактивным. Фонд автоматически получает данные от медучреждений, самостоятельно формирует пособие, а недостающие сведения запрашивает у работодателя. Весь процесс от открытия листка нетрудоспособности до перечисления денег отслеживается гражданами через портал госуслуг.

Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.

