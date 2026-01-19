Выплата почетным донорам в России выросла

С 1 января 2026 года в России увеличена ежегодная денежная выплата для лиц, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Индексация составила 4%. Об этом сообщили на станции переливания крови Петрозаводска.
Теперь сумма выплаты составляет 19 497,68 рубля (в 2025 году она была равна 18 207,64 рубля). Эта выплата не облагается налогом и перечисляется единоразово в течение года, не позднее 1 апреля. Деньги поступают по банковским реквизитам, которые донор указал при оформлении звания.
Почетное звание присваивается бессрочно за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов. Чтобы стать почетным донором, можно сдать цельную кровь или компоненты 40 и более раз, или комбинировать сдачи, чтобы общее количество достигло 40 раз, либо сдать плазму крови 60 и более раз.
В России звание почетного донора также дает ряд льгот. Среди них — право на отпуск в удобное время, первоочередное получение льготных путевок в санатории по месту работы. Кроме того, льготники могут без очереди проходить к врачу в поликлинике, в больнице или в другом медицинском учреждении.
Ранее мы писали, что более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году.