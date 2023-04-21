«Выполняю свои функции и получаю деньги»: каждый третий петрозаводчанин назвал работу рутиной

Жители Петрозаводска оценили профессиональное развитие на работе.

Трудоустроенные представители экономически активного населения из Петрозаводска поучаствовали в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

Результаты показали, что профессионально развиваются на работе 47% петрозаводчан: «Учусь новому в процессе деятельности». В том, что теряют навыки, призналось 14% опрошенных. Респонденты чаще всего объясняют это отсутствием интересных задач.

Каждый третий (32%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».

О положительном влиянии работы на профессиональное развитие чаще говорит старшее поколение, в отличие от жителей до 34 лет (51% и 40% соответственно).

Тех, кто видит возможности для развития, оказалось больше среди горожан с доходом более 80 тысяч рублей (48%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщали зарабатывающие менее 50 тысяч рублей (41%).

Люди с высшим образованием об утрате навыков на работе говорили почти вдвое чаще респондентов со средним профессиональным образованием (17% против 8%).