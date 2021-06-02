Выпуск комплектующих для лесозаготовительной техники начнется в Карелии

Компания «Амкодор-Онего» сможет увеличить производство и расширить модельный ряд: в регионе планируется выпускать комплектующие для лесозаготовительной техники.

На выделенные Фондом развития промышленности РФ 500 миллионов рублей в Карелии начнется выпуск комплектующих для лесозаготовительной техники. Об этом информирует управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

В Санкт-Петербурге Фонд развития промышленности Российской Федерации и ООО «Амкодор-Онего» подписали соглашение о предоставлении тракторному заводу финансирования. Подписи под документом поставили директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и генеральный директор компании «Амкодор-Онего» Александр Шакутин.

«Фонд развития промышленности предоставляет „Амкодор-Онего“ заем в размере 500 миллионов рублей на организацию производства комплектующих для лесозаготовительной техники. Новое производство поможет увеличить уровень локализации. В итоге с конвейера завода будут сходить по-настоящему отечественные машины. В планах компании − увеличить свою долю с 10% до 30% на российском рынке лесозаготовительной техники, потеснив зарубежных производителей», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

С привлечением займа ФРП предприятие запустит производство полного цикла комплектующих для лесозаготовительной техники — харвестеров «AMKODOR FH3081» и форвардеров «AMKODOR FF1681». Харвестеры применяются для валки деревьев и обрезки сучьев, форвардеры — для погрузки и транспортировки круглых лесоматериалов. Сейчас они проходят испытания в Республике Беларусь. Пока подобные комплектующие для этих машин в России не производятся.

«Это соглашение — проект федерального уровня. Мы приводим в Карелию самое современное машиностроительное оборудование. Причем его возможности будут даже шире, чем потребности самого предприятия в нашей республике, особенно на первом этапе. „Амкодор“ сможет производить качественные детали и для машиностроения Белоруссии, и для лесопромышленного комплекса России», − отметил Артур Парфенчиков.

Холдинг «Амкодор» входит в десятку производственных компаний мирового уровня, выпускающих высокотехнологичные машины лесопромышленного комплекса с широким модельным рядом. Техника, сделанная в Карелии, работает в Сибири, на Дальнем Востоке и в центральных регионах. Предприятие успешно реализует продукцию в страны Европы, сообщают в правительстве Карелии.

Мероприятия по расширению завода «Амкодор-Онего» включены в индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы, утвержденную распоряжением правительства России. Из республиканского бюджета в 2020 году предприятию была выделена субсидия на компенсацию части затрат — 40,2 млн рублей.

К 2028 году «Амкодор» поставил цель локализовать в России производство машин лесопромышленного комплекса, что позволит исключить зависимость от зарубежных производителей комплектующих изделий.

Поддержка, оказанная тракторному заводу Фондом развития промышленности, поможет предприятию выйти на новый уровень производства и снизить себестоимость продукции. Об этом заявил генеральный директор компании «Амкодор-Онего» Александр Шакутин

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.