Выпуск оборудования для АЭС в Китае впервые начался на "Петрозаводскмаше"

Завод "Петрозаводскмаш" - филиал АО "АЭМ-технологии" - приступил к производству оборудования для АЭС "Тяньвань" в Китае.

По сообщению пресс-службы "Петрозаводскмаша", предприятие изготовит для китайской АЭС главный циркуляционный трубопровод, корпуса главных циркуляционных насосов, гидроёмкости системы аварийного залива зоны.

Петрозаводский завод будет поставлять оборудование не только для этой АЭС, но и еще одного энергетического объекта в Китае.

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