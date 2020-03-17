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Выпуск оборудования для АЭС в Китае впервые начался на "Петрозаводскмаше"

Новости. Экономика
15:57, 18 Марта 2020
фото: пресс-служба Петрозаводскмаша
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Завод "Петрозаводскмаш" - филиал АО "АЭМ-технологии" - приступил к производству оборудования для АЭС "Тяньвань" в Китае.

По сообщению пресс-службы "Петрозаводскмаша", предприятие изготовит для китайской АЭС главный циркуляционный трубопровод, корпуса главных циркуляционных насосов, гидроёмкости системы аварийного залива зоны.

Петрозаводский завод будет поставлять оборудование не только для этой АЭС, но и еще одного энергетического объекта в Китае.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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