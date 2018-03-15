Выпуск "Путинки" и "Доброго медведя" приостановят

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Предприятие "Кристалл-Лефортово" собирается остановить два своих предприятия.

Будут остановлены "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" в Саранске и "СК Родник" в Самаре, сообщила изданию "Коммерсантъ" директор по маркетингу группы Алла Постнова.

"Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала", - отметила она. В начале года компания также закрыла свой третий завод в Курске - "ПК Кристалл-Лефортово". Дальнейшее производство брендов, по словам Постновой, возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями алкоголя.

Участники алкогольного рынка, с которыми пообщался "Ъ", говорят, что группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп" (которая подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года). С ней в начале 2017 года "Кристалл-Лефортово" объединила продажи.

От "Статуса" в общий портфель вошли водки "Добрый медведь", "Калина красная", Drova, "Путинка" и др., от "Кристалл-Лефортово" - "Старая Москва", "Праздничная", "Белая сила" и др.

Как единый дистрибутор "Кристалл-Лефортово" и "Статус" стали крупнейшим оптовым продавцом водки в России, на обе компании приходилось 17% продаж водки в стране. В рамках партнерства со "Статусом" заводы "Кристалл-Лефортово" также осуществляли по ее заказу выпуск продукции.

Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 млрд руб. и в процедуре банкротства, вероятно, будет признан безнадежным к взысканию.

Как говорит Алла Постнова, в дальнейшем "Кристалл-Лефортово" "сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж".

Среди водок, дистрибуцией которых занимается "Кристалл-Лефортово", есть также государственные бренды "Столичная" и "Московская". В ФКП "Союзплодоимпорт", которое является держателем этих марок, "Ъ" заявили, что мониторят ситуацию вокруг "Кристалл-Лефортово" с целью "минимизировать возможные риски".

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