Выпускник школы №9 Петрозаводска Данил Юрков погиб в ходе спецоперации

Его улыбку помнят учителя и одноклассники.
В Петрозаводске 9 февраля простятся с 25-летним жителем города Данилом Юрковым, погибшим 14 января 2026 года в ходе спецоперации. Молодой человек был выпускником средней школы № 9 имени Фрадкова, где о нём сохранились тёплые и светлые воспоминания.
— Он сидел за соседней партой. Бегал по этим же коридорам. Сдавал экзамены и радовался каникулам. Его улыбку помнят учителя и одноклассники, — написала школа в своём прощальном сообщении, подчёркивая, что он был обычным парнем из своего двора и своей школы.
Особенно трогательными стали воспоминания его классного руководителя Людмилы Коркиной. Она описала Данила как доброго, отзывчивого и невероятно улыбчивого человека, который всегда был в центре событий и обладал обострённым чувством справедливости.
Церемония прощания с Данилом Юрковым пройдёт 9 февраля с 12:00 до 13:00 в траурном зале № 2 по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная. Похороны состоятся на Бесовецком кладбище.
Ранее мы сообщали, что в Карелии учредят День ветеранов боевых действий.