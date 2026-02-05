Выпускник школы №9 Петрозаводска Данил Юрков погиб в ходе спецоперации

Ранее мы сообщали , что в Карелии учредят День ветеранов боевых действий.

Церемония прощания с Данилом Юрковым пройдёт 9 февраля с 12:00 до 13:00 в траурном зале № 2 по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная. Похороны состоятся на Бесовецком кладбище.

Особенно трогательными стали воспоминания его классного руководителя Людмилы Коркиной. Она описала Данила как доброго, отзывчивого и невероятно улыбчивого человека, который всегда был в центре событий и обладал обострённым чувством справедливости.

— Он сидел за соседней партой. Бегал по этим же коридорам. Сдавал экзамены и радовался каникулам. Его улыбку помнят учителя и одноклассники, — написала школа в своём прощальном сообщении, подчёркивая, что он был обычным парнем из своего двора и своей школы.

В Петрозаводске 9 февраля простятся с 25-летним жителем города Данилом Юрковым, погибшим 14 января 2026 года в ходе спецоперации. Молодой человек был выпускником средней школы № 9 имени Фрадкова, где о нём сохранились тёплые и светлые воспоминания.

