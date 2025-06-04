Выпускника удалили с экзамена в Карелии

Пока в республике это единственный случай.

Инцидент произошел 3 июня на экзамене по математике.

«Девятиклассник был удален с ОГЭ из-за наличия мобильного телефона», — рассказали «Столице на Онего» в Минобразования Карелии.

Это единственный случай в регионе.

Напомним, с начала ЕГЭ в России с экзамена удалили около 500 выпускников. Большая часть за шпаркгалки — 283 человека и 153 — за наличие телефона.

Добавим, что согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период. Он пройдет с 4 по 23 сентября. Выпускники 9 классов тоже смогут пересдать экзамен только в дополнительный сентябрьский период.