Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ

Рособрнадзор представил цикл из 12 видеоконсультаций «ЕГЭ на все 100!», предназначенных для помощи выпускникам в подготовке к единому государственному экзамену.В новых выпусках учителя-предметники из разных регионов России делятся практическими советами по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и сдаче ЕГЭ по всем дисциплинам. Педагоги, опираясь на собственный опыт, подробно разбирают структуру экзаменационных работ, типичные ошибки и дают рекомендации по выполнению заданий. Отдельное внимание в консультациях уделено ответам на актуальные вопросы самих выпускников.— Каждый выпуск помогает разобраться в нюансах экзаменационных работ: спикеры дают рекомендации по выполнению заданий и полезные лайфхаки. Это должно помочь выпускникам чувствовать себя увереннее на экзаменах, — отмечают в ведомстве.Все видеоконсультации находятся в свободном доступе и опубликованы на официальных страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе Rutube. Выпускники могут просматривать материалы в любое удобное время.Ссылки на плейлисты: