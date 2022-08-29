Выпускникам гарантировали трудоустройство на предприятиях-флагманах Карелии

Петрозаводский автотранспортный техникум и «Северный колледж» в Сегеже в этом году начнут целевую подготовку студентов для Онежского судоремонтно-судостроительного завода и Сегежского ЦБК.

Об этом сообщил на заседании правительства министр образования Карелии Роман Голубев.

«Подготовка специалистов под ключ — это практически гарантия стопроцентной трудоустроенности выпускников. Большинство из них будет иметь целевой договор с образовательной организацией», — сказал Голубев.

Он отметил большой конкурс для поступления на эти специальности. На 380 мест подано 1600 заявлений.

По его словам, целевая подготовка в Петрозаводском автотранспортном техникуме и «Северном колледже» будет организована за счет федеральных грантов — по 100 млн рублей каждому из учебных заведений. На эти деньги закуплено новое оборудование, проводится переподготовка педагогов.