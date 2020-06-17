Выпускники-медалисты Карелии не побывают на традиционной церемонии вручения

Как сообщили в городской мэрии, 170 юных петрозаводчан награждены золотыми и серебряными медалями.

В 2020 году общеобразовательные организации карельской столицы закончили 1656 выпускников. В настоящее время во всех школах проходит процедура вручения аттестатов. Число медалистов в Петрозаводске остаётся стабильно высоким: 135 одиннадцатиклассников награждены золотыми медалями и 35 – серебряными.

Особенность этого года – выдача аттестатов о среднем общем образовании и медалей "За особые успехи в учении" без учёта результатов ЕГЭ. Выпускникам не нужно подтверждать на экзамене освоение образовательной программы высокими баллами по обязательным предметам "Русский язык" и "Математика".

В сложившейся эпидемиологической обстановке традиционная торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей "Надежда Петрозаводска" не состоится – выпускники получат заслуженные награды в своих школах.