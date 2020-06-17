890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Камеры сняли, как пьяный гонщик в Карелии перевернулся на иномарке (ВИДЕО) 1
17.06.2020 17:21
Синоптики обещают холодные выходные в Карелии 1
Сегодня 09:46
Появились видео с места пожара в Петрозаводске, на котором спасли более 10 человек
Сегодня 13:04
Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии
Сегодня 08:58
Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Сегодня 08:45

Выпускники-медалисты Карелии не побывают на традиционной церемонии вручения

Новости. Общество
15:56, 18 Июня 2020
фото: © Антон Подгайко/ТАСС
Загрузка...

Как сообщили в городской мэрии, 170 юных петрозаводчан награждены золотыми и серебряными медалями.

В 2020 году общеобразовательные организации карельской столицы закончили 1656 выпускников. В настоящее время во всех школах проходит процедура вручения аттестатов. Число медалистов в Петрозаводске остаётся стабильно высоким: 135 одиннадцатиклассников награждены золотыми медалями и 35 – серебряными.

Особенность этого года – выдача аттестатов о среднем общем образовании и медалей "За особые успехи в учении" без учёта результатов ЕГЭ. Выпускникам не нужно подтверждать на экзамене освоение образовательной программы высокими баллами по обязательным предметам "Русский язык" и "Математика".

В сложившейся эпидемиологической обстановке традиционная торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей "Надежда Петрозаводска" не состоится – выпускники получат заслуженные награды в своих школах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 5
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»