Выпускники ПетрГУ уезжают из Карелии

Более 40% выпускников Петрозаводского госуниверситета после окончания учебы не захотели остаться в Карелии и переехали жить в Санкт-Петербург и Москву.

Об этом говорят результаты исследования рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада, проведенного на основании резюме выпускников вузов регионов СЗФО.

Из числа выпускников ПетрГУ, разместивших свои резюме на сайте агентства, лишь 51% в настоящее время живет в Петрозаводске. В Санкт-Петербург переехало 29%, в Москву – 12%.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".