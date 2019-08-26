Выпускники ПетрГУ уезжают из Карелии

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Более 40% выпускников Петрозаводского госуниверситета после окончания учебы не захотели остаться в Карелии и переехали жить в Санкт-Петербург и Москву.
Об этом говорят результаты исследования рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада, проведенного на основании резюме выпускников вузов регионов СЗФО.
Из числа выпускников ПетрГУ, разместивших свои резюме на сайте агентства, лишь 51% в настоящее время живет в Петрозаводске. В Санкт-Петербург переехало 29%, в Москву – 12%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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