Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры

Студенты и выпускники лучших российских вузов мечтают работать в "Яндексе", "Газпроме" и Сбербанке, рассказывает РБК.

Среди отраслей для молодежи наиболее привлекательны консалтинг, ИТ и финансы, следует из опроса агентства Changellenge.

Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются компании-гиганты, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. Об этом говорит ежегодный рейтинг предпочтений молодых специалистов, который составило агентства Changellenge. Это прикладное исследование, отражающее предпочтения студентов 25 ведущих российских вузов, выпускники которых наиболее востребованы работодателями, заявил гендиректор Changellenge Андрей Алясов.

В плане отраслей для молодых специалистов наиболее привлекательны консалтинг (38% опрошенных), ИТ (35%), финансы и инвестиции (28%). При этом налицо географическая дифференциация: если студенты в Москве отдали предпочтение консалтингу, то в других регионах - Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге - лидирует сфера ИТ.

Студенты-айтишники мечтают работать в "Яндексе", Google, Microsoft, Mail.Ru, Intel, "Лаборатории Касперского", IBM. В прошлом году лидером был Google, уточняют авторы доклада.

Наиболее привлекательным работодателем в банковской сфере молодые специалисты назвали Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Студенты технических специальностей, изучающие естественные науки или получающие инженерную специальность, видят лучшие возможности для начала карьеры в следующих компаниях: Google, "Газпроме", "Росатоме", "Яндексе", Siemens и "Роснефти". В этом году "Росатом", которого год назад не было в топ-10, оказался в тройке лучших, указали авторы рейтинга. А американская Schlumberger опустилась с третьего на восьмое место.

Будущие инженеры хотели бы строить карьеру в "Ростехе", General Electric и Schneider Electric. Среди работодателей нефтегазовой отрасли лидируют "Газпром" и "Роснефть". Молодые специалисты-металлурги предпочли бы работать в "Северстали", "Русале" и "Норникеле". В сфере ретейла популярны Adidas Group, IKEA, X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").

Студенты-экономисты мечтают работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company.

На первых позициях рейтинга в основном растущие компании с относительно молодым коллективом, поэтому неудивительно, что молодежь стремится туда, отметила руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "Это поколение, которое много времени проводит на работе. Для них очень важны общая атмосфера и общение - им не хочется работать с взрослыми коллегами, уткнувшимися в монитор и ничего не замечающими вокруг себя", - пояснила эксперт.

Кроме того, эти компании могут гарантировать постоянную зарплату и хороший социальный пакет, указывает Абанкина. "Сразу после университета молодым специалистам нужны компании, которые смогут их чему-нибудь научить. Лет через семь они уже задумаются о своем бизнесе, но поначалу им необходима стабильность и возможность обучаться", - заявила она РБК.



В онлайн-опроcе приняли участие 5,4 тыс. студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. В списке вузов - МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве, МИСиС, МЭИ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Томский государственный и Томский политехнический университеты, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет.

Исследование в рамках премии Changellenge проводилось с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Ранее свой рейтинг работодателей России представила рекрутинговая компания HeadHunter. В первую пятерку вошли компании "Сибур", "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Норникель". Больше всего вакансий, по данным HeadHunter, в сфере продаж, ИТ, банковской сфере и промышленном производстве. При этом, как следует из опроса Superjob, лучшие студенты рискуют не найти работу из-за отсутствия опыта.