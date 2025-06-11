Выпускников карельских школ приглашают поступить в высшие военно-учебные заведения Минобороны России

Получить консультацию по вопросам поступления можно в военкомате в г. Петрозаводске.
С 16 июня по 11 июля 2025 года в военном комиссариате Карелии в Петрозаводске (ул. Л.Чайкиной, 17А, каб. 110 и 112) будет действовать консультационный пункт, на котором офицеры выездной группы расскажут абитуриентам о возможности поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства Обороны России, необходимых документах, требованиях к поступающим.
Время работы — ежедневно по будням, с 9 до 17 часов.
Телефон для справок: 8 (8142) 76-42-20.
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