Выпускников карельских школ приглашают поступить в высшие военно-учебные заведения Минобороны России

Получить консультацию по вопросам поступления можно в военкомате в г. Петрозаводске.

С 16 июня по 11 июля 2025 года в военном комиссариате Карелии в Петрозаводске (ул. Л.Чайкиной, 17А, каб. 110 и 112) будет действовать консультационный пункт, на котором офицеры выездной группы расскажут абитуриентам о возможности поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства Обороны России, необходимых документах, требованиях к поступающим.

Время работы — ежедневно по будням, с 9 до 17 часов.

Телефон для справок: 8 (8142) 76-42-20.