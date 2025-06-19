Штрафы за несообщение в военкомат о переезде вырастут

Депутаты Госдумы увеличили штрафы за несообщение в военкомат о смене места жительства.

Госдума в третьем, окончательном, чтении, приняла законопроект об увеличении штрафа до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде, сообщается на сайте Думы.

Согласно закону, «административная ответственность устанавливается за несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо своевременную неявку в военкомат в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией».

«Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас штраф не превышает 5 тысяч», — уточнили в Госдуме.

По данным Минобороны, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения, говорится в пояснительной записке.

Напомним, что по закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны встать на учет в военкомате по месту жительства или при переезде на срок свыше трех месяцев.