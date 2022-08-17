Выросли долги по зарплате на ряде предприятий Карелии

Просроченная задолженность по заработной плате на ряде предприятий Карелии увеличилась в июле на 17,8%, сообщает Карелиястат.

По данным ведомства, общая сумма задолженности к 1 августа составила 887 тыс. рублей. Она образовалась в 2022 году.

На 64% выросли долги в обрабатывающих производствах и на 10% — в сфере транспорта.

Задолженность имеется перед 31 работником предприятий.

По официальным данным 5 лет назад общая сумма просроченной задолженности по зарплате в Карелии достигала 52 млн рублей.