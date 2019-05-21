Выросли оптовые цены на бензин

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий мелких продавцов нефтепродуктов, заявил об увеличении оптовых цен на бензин и топливо и видит угрозу резкого роста цен на АЗС уже летом.

Соответствующее письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака направил глава НТС Павел Баженов.

Как указывает НТС, в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года оптовые цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли на 23%.

Как подорожал 95-й и дизельное топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".