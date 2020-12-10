Выросли поставки импортных товаров в Карелию

Поставки импортных товаров в Карелию увеличились за 9 месяцев 2020 года на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 172,9 млн. долларов США.

Такие данные содержатся в отчете Карелиястата "Внешнеэкономическая деятельность Республики Карелия в январе-сентябре 2020 года".

В 3 раза выросли импортные закупки металлов и изделий из них, минеральных продуктов – в 1,6 раза, продовольственных товаров –на 18,6%, машиностроительной продукции –на 1%. А что произошло с экспортом, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".