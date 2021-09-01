Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Выросло число госпитализированных с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:48, 02 Сентября 2021
фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG CHINA OUT

Новости партнеров

Количество пациентов больниц с коронавирусом Карелии за сутки выросло до 598 человек.

Из них 37 человек находятся в тяжелом и 3 — в крайне тяжелом состоянии. Днем ранее в больницах насчитывалось 575 заболевших.

Такие данные опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев инфицирования COVID-19. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирусом заразились 158 человек.

Из общего числа инфицированных за сутки заболели 148 человек — это тоже меньше, чем в предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 156 таких случаев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

01.09.2021 16:07
Обществоведение
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
Родителям больше не надо беспокоиться об очереди на запись к узким специалистам, прохождении всех нужных анализов и ожидании прохождения диагностики.
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»