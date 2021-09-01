Выросло число госпитализированных с коронавирусом в Карелии

Количество пациентов больниц с коронавирусом Карелии за сутки выросло до 598 человек.

Из них 37 человек находятся в тяжелом и 3 — в крайне тяжелом состоянии. Днем ранее в больницах насчитывалось 575 заболевших.

Такие данные опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев инфицирования COVID-19. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирусом заразились 158 человек.

Из общего числа инфицированных за сутки заболели 148 человек — это тоже меньше, чем в предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 156 таких случаев.