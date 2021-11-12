Выросло число водителей, которые в новом году останутся без прав в Карелии

Сотрудники ГИБДД в минувшие сутки задержали еще двоих любителей садиться пьяными за руль автомобиля.

Одного их них остановили на автотрассе «Сортавала». Освидетельствование на месте с помощью алкотестера подтвердило предположения дорожных полицейских, показания прибора соответствовали 1,52 мг/л. В отношении 32-летнего нарушителя, жителя Петрозаводска, составлены административные материалы. Меру наказания определит суд.



Без прав в Новом году может остаться 46-летний житель Суоярви.

Мужчина, имея признаки опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2121, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Нарушителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.