Вырытый котлован на Кирова задел фундамент разрушенного Святодуховского собора

Сейчас работы приостановлены и прокуратуре предстоит разобраться в ситуации.
Котлован вырыли рядом с Музыкальным театров в Петрозаводске для проведения коммуникаций в строящемся неподалеку здании. Работы начались 12 января. Однако во время работ был задет фундамент разрушенного Святодуховского собора. Археологические раскопки предварительно не проводились. Об этом сообщили в паблике со ссылкой на местный телеграм-канал.
«Работы ведутся закрытым способом — методом „горизонтального направленного бурения“ и добавили, что восстановление нарушенного благоустройства планируется завершить до 15 июня», — отметили авторы поста.
В настоящее время работы приостановлены, и прокуратуре придется разобраться в ситуации, сообщает источник.
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