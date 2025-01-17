Вырытый котлован на Кирова задел фундамент разрушенного Святодуховского собора

Сейчас работы приостановлены и прокуратуре предстоит разобраться в ситуации.

Котлован вырыли рядом с Музыкальным театров в Петрозаводске для проведения коммуникаций в строящемся неподалеку здании. Работы начались 12 января. Однако во время работ был задет фундамент разрушенного Святодуховского собора. Археологические раскопки предварительно не проводились. Об этом сообщили в паблике Мой Петрозаводск со ссылкой на местный телеграм-канал.

«Работы ведутся закрытым способом — методом „горизонтального направленного бурения“ и добавили, что восстановление нарушенного благоустройства планируется завершить до 15 июня», — отметили авторы поста.

В настоящее время работы приостановлены, и прокуратуре придется разобраться в ситуации, сообщает источник.