Вышедшего на туристов медведя в Карелии прогнали специальной сиреной (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, туристов в Сортавальском районе испугал вышедший медведь, сообщили спасатели Карелии.
В этот понедельник, 11 июня, оперативный дежурный КРПСС получил сведения о том, что в лесу около поселка Рюттю
на туристов вышел медведь.
Испуганные люди очень просили их вывезти из леса. На место выехал сортавальский поисково-спательный отряд, с помощью звуковой сирены сотрудники отпугнули медведя.
Туристов доставили домой, в медицинской помощи они не нуждались, сообщили в карельской республиканской поисково-спасательной службе (КРПСС).
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