Вышедшего на туристов медведя в Карелии прогнали специальной сиреной (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, туристов в Сортавальском районе испугал вышедший медведь, сообщили спасатели Карелии.

В этот понедельник, 11 июня, оперативный дежурный КРПСС получил сведения о том, что в лесу около поселка Рюттю

на туристов вышел медведь.



Испуганные люди очень просили их вывезти из леса. На место выехал сортавальский поисково-спательный отряд, с помощью звуковой сирены сотрудники отпугнули медведя.



Туристов доставили домой, в медицинской помощи они не нуждались, сообщили в карельской республиканской поисково-спасательной службе (КРПСС).



