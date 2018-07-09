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Новости. Общество
12:53, 09 Июля 2018

Вышедшие на пенсию жители Карелии прошли обучение, чтобы вновь вернуться на работу

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В Карелии люди, вышедшие на пенсию по старости, вновь пошли на учебу, чтобы вернуться на рынок труда, сообщили в Управление труда и занятости республики.

С 2014 года в Карелии действует программа по обучению незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, но которые стремятся возобновить трудовую деятельность. За это время новым специальностям обучились более 150 пожилых граждан.

В прошлом году 38 незанятых пенсионеров прошли обучение по профессиям машинист котельной установки, бухгалтер, повар, кондитер, охранник, специалист по кадрам, продавец, машинист экскаватора, а также основы экологической безопасности, начни свой бизнес, акушерка и другие.

Большинство из них нашли работу.

Профессиональное обучение незанятых граждан пожилого возраста осуществляется в рамках предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.

Обучение проводится на бесплатной основе, гражданам в случае необходимости предоставляется общежитие.

В первом полугодии 2018 года 10 незанятых пенсионеров прошли обучение по направлению органов службы занятости. Пенсионеры обучились по востребованным на рынке труда региона профессиям: машинист форвардера, лифтёр, печник, повар, водитель категории "С", электросварщик, охранник, бухгалтер, продавец, маникюрша. На сегодняшний день 8 граждан трудоустроились и продолжают трудовую деятельность.

Всего в первом полугодии к профобучению по востребованным на рынке труда республики профессиям приступили 818 незанятых и безработных граждан. На реализацию программы на этот год предусмотрено более 18,5 млн. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-07-09 13:03:29
Еще одна бредовая организация вещающая как хорошо людям пенсионного возраста работать , а не отдыхать . Заврались власти совсем .
Гость
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