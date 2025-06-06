Вышел финальный сезон «Игры в кальмара»

Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра.

Сегодня, 27 июня, на платформе Netflix состоялась премьера третьего и последнего сезона популярного сериала «Игра в кальмара».

В новом сезоне зрители увидят завершение истории главного героя Сон Ги Хуна, который возвращается в смертельную игру. Ему предстоит финальное противостояние с организатором игр. Netflix подтвердил, что третий сезон станет заключительным для основной истории.

Первый сезон сериала, вышедший в 2021 году, стал мировым феноменом — первые два сезона собрали около 600 миллионов просмотров. Ранее создатель сериала Хван Дон Хёк анонсировал работу над американской версией «Игры в кальмара», режиссером которой станет Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь»).