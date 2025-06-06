Вышел клип, за съемки которого карельский рэпер получил штраф

Ради эффектных кадров съемочная группа нарушила правила дорожного движения.

В соцсетях опубликовали клип на песню «В Петрозаводске жара» карельского рэпера Кепоута. Напомним, во время съемок произошел скандальный инцидент — по городским улицам проехал пикап с людьми в прицепе.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Dodge на набережной Варкауса перевозил пассажиров вне кабины транспортного средства. Позже сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя. Им оказался местный рэп-исполнитель под ником Кепоут. Он объяснил, что это были съемки клипа.

— Мы не студенты и мы не воровали пикап у папы. Это были съёмки клипа, проходившие под контролем, на маленькой скорости, с соблюдением всех мер предосторожности, но всё же ПДД для всех одинаковые. На днях я узнал что этим случаем заинтересовалось ГИБДД, мы связались с ними и в ближайшее время я приехал в отдел, признал свою вину и правомерно получил штраф за перевозку людей вне салона автомобиля. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте ПДД, — написал молодой человек.

По словам исполнителя, работа над видео шла последние несколько месяцев. Премьера клипа на песню о Петрозаводске состоялась в День города.

— Много людей вовлеклись в процесс создания этого подарка ко Дню города и поддержали этот проект, за что вам огромное спасибо, нашим спонсорам, актерам и съемочной команде. Благодаря вам у нас всё получилось и клип выходит в срок, прямо на День города, — рассказал исполнитель.

В группе рэпера «ВКонтакте» видео набрало более 600 лайков.