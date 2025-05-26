«Вышел на запах мяса»: медведь появился на участке в Карелии

Дикий зверь пожаловал на садовый участок возле Костомукши.

Медведь вышел на садовые участки в СНТ Калевала возле города Костомукша на севере Карелии. Об этом рассказали в тг-канале «Костомукшский дворик».

«Жители СНТ „Калевала“ сообщают, что в районе садовых участков появился медведь — зверь, судя по всему, вышел на запах мяса», — написали в источнике.

Ранее в двух районах на севере Карелии ввели запрет охоты на медведей из-за опасной болезни.